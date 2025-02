Sede fundica della gravidanza: cosa vuol dire?

A distanza di quasi nove mesi ho scoperto nuovamente di essere in dolce attesa. Ho eseguito il dosaggio ematico del beta HCG e ieri ho scoperto che erano a 4000. Per escludere una gravidanza extrauterina, visto che ne ho già avute due, mi sono fatta controllare al pronto soccorso come mi avevano suggerito in passato i medici stessi e per fortuna la cameretta è stata visualizzata in utero. Il diametro era di 5 × 3 mm. L’ultima mestruazione orientativamente risale al 28 dicembre purtroppo non ricordo con esattezza la data di questa ultima. Eventualmente, dimensioni della camera sono adatte per una quinta settimana? Con quelle beta avrei dovuto aspettarmi qualcosa di diverso? Nel referto leggo inoltre che la forma della camera gestazionale è fundica. Ma cosa vuol dire? Grazie tante.