Quattro dentini a 16 mesi: c’è da preoccuparsi?

Il mio bimbo ha messo i primi incisivi a 12 mesi, adesso ha 16 mesi ed ha i due incisivi sotto e sopra dunque 4 dentini e questa settimana è apparso un molare, non so se preoccuparmi.



Gentile Simona, la dentizione decidua è un processo che dura alcuni mesi, anche anni. È opportuno ricordare che ogni bambino ha una storia medica a sé stante: la situazione personale di suo figlio potrebbe essere diversa da quella di un altro bambino senza che questo sia significativo dal punto di vista medico. Vi sono però alcune indicazioni generali in merito alla comparsa dei denti da latte, per cui è possibile stabilire una temporalità media che dia delle informazioni su quando spunterà ogni nuovo dente. Ecco il calendario della dentizione: La dentatura decidua è costituita da 20 denti, 10 per ogni arcata. Ogni arcata presenta: quattro incisivi; due canini; quattro molaretti. I primi denti da latte erompono tra i cinque e i nove mesi di vita, seguendo quetso ordine: incisivi centrali inferiori e superiori: sono i primi denti che erompono. Gli incisivi centrali inferiori compaiono all’età di 5-7 mesi, seguiti dai superiori che spuntano verso i 6-8 mesi. Incisivi laterali inferiori e superiori: visibili rispettivamente tra 7-10 mesi e 8-11 mesi. I molari spuntano a 10-16 mesi. I canini compaino a 16-20 mesi di età; I secondi molari spuntano tra i 20 e i 30 mesi. Cordialmente.

