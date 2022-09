Semplice aderenza o fimosi serrata?

Una domanda di: Simona

Ho un bimbo di 6 anni (7 a marzo) a cui ancora non si è aperto il prepuzio. Il mio pediatra è vecchia scuola e fin da subito, con l’altro mio figlio, ha voluto che facessi il massaggino per aprirlo anche a costo di ferirlo “perché indispensabile” a suo parere. Una volta lo ha fatto lui perché a suo dire non lo facevo abbastanza, causandogli una ferita che non ha avuto neppure facile guarigione. Dopo questo mi sono informata se fosse proprio necessario o meno e ho scoperto che non avrei dovuto fare proprio nulla, quindi mi sono fermata e si è aperto da solo. Ora con questo secondo figlio, ho lasciato far da sé , ma ancora non é successo nulla e mi chiedevo se c’é qualcosa che posso fare per aiutarlo ad aprirsi da solo o devo per forza portarlo dal pediatra per il discorso circoncisione. Potrei avere una dritta? Ringrazio grandemente per la risposta!



Dottoressa Alessia Bertocchini Dottoressa Alessia Bertocchini

Gentile signora, il bambino deve essere visto dal chirurgo pediatra che deve stabilire se siamo in presenza di una semplice aderenza baleno-prepuziale oppure di una fimosi serrata. Nel secondo caso occorre necessariamente effettuare l’intervento chirurgico di circoncisione. Altrimenti si può tentare con la ginnastica prepuziale, da effettuare con mano lieve dopo aver applicato sul prepuzio una crema al cortisone (che lo amorbidisce e ne facilita la discesa verso il basso). A volte è il pediatra chirurgo che, dopo aver escluso la fimosi, esegue la manovra in ambulatorio utilizzando una crema anestetica locale affinché il bambino non senta dolore. Di solito però, se appunto non è fimosi, basta che sia il bambino dopo il bagnetto a far scorrere il prepuzio sul glande, piano piano, giorno dopo giorno. Ricapitolando: ora è necessario che un chirurgo pediatra visiti il bambino, se naturalmente il pediatra di libera scelta non è in grado di stabilire se siamo o no in presenza di una fimosi. Se c’è fimosi occorre la circoncisione, altrimenti basta la ginnastica prepuziale. Da effettuare con criterio, però, senza causare lesioni. Io le ho accennato come, il chirurgo pediatra glielo rispiegherà ancora meglio. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto