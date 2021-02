Seno gonfio e dolente: posso essere incinta?

La sindrome premestruale e la gravidanza iniziale possono determinare sintomi molto simili, quindi per avere conferma di essere incinta occorre fare il test.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile signora, quanti punti esclamativi nella sua lettera, ne deduco che avere un altro bambino le piacerebbe. Il ritardo e i sintomi che descrive potrebbero essere espressione di una gravidanza iniziale ma potrebbero anche essere legati all’arrivo delle mestruazioni. Per togliersi ogni dubbio c’è un mezzo sicuro: il test di gravidanza. Va bene quello che si effettua in casa sulle urine. Con cordialità.

Gli Specialisti Rispondono

Lo streptococco B individuato in vagina non va curato in modo specifico. Solo al momento del parto rende opportuna la profilassi antibiotica per evitare che il bambino venga contagiato. »

Gli Specialisti Rispondono

Solo il trascorrere del tempo può confermare se la gravidanza avrà un'evoluzione favorevole: per questa ragione non ha molto senso nelle prime settimane sottoporsi a continue indagini, in assenza di indicazione medica. »

Gli Specialisti Rispondono

E' normale che un bambino molto piccolo desideri avere la mamma accanto anche al momento della nanna e la reclami nel corso della notte: sarebbe più singolare se non avvenisse. »