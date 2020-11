Seno gonfio in una piccolissima

Una domanda di: Sara

Mia figlia ha 4 mesi e da un pochino ho notato che le sue mammelle sono leggermente gonfie. È meglio se contatto la pediatra?



Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora,

non c’è nulla di cui preoccuparsi. Quello che lei descrive è un fenomeno normale, noto come “telarca del neonato”: telarca, termine che deriva dal greco “mammella”, definisce lo sviluppo della ghiandola mammaria e si utilizza per alludere alla comparsa del seno nelle bambine che si avviano verso la pubertà. In alcuni neonati, sia maschi che femmine, il rigonfiamento del seno si evidenzia più che in altri per via di una maggiore sensibilità all’azione degli estrogeni, che sono sia contenuti nel latte materno, sia prodotti in minima quantità anche dall’organismo dei piccolissimi. Quanto si osserva nella sua bambina è dunque fisiologico, non richiede alcun controllo particolare e si attenuerà con il passare del tempo. Aggiungo che durante lo svezzamento e anche dopo sarà opportuno che lei somministri la carne a su figlia (in particolare pollo e vitello) in quantità limitatissime, proprio per via di questa maggiore sensibilità della bambina nei confronti degli estrogeni, che nelle carni sono presenti. Con cordialità.

