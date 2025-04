Sensazione di peso in vagina in 15^ settimana di gravidanza: cosa può essere?

Una domanda di: Gaia Sono incinta di 15 settimane e a fasi alterne (praticamente da poche settimane dopo aver scoperto di essere incinta) avverto un peso all’interno della vagina. Non sento un peso sul pube o sull’osso sacro. Unicamente dentro la vagina. Questa sensazione è amplificata quando cammino o quando rimando in piedi e si attenua da seduta o sdraiata. Quando cammino e sento questo peso addirittura mi viene da fare una “conca” con le mani e “tenermi su” la vagina. Questo mi dà sollievo. Non ho contrazioni, dolori o perdite (se non di muco trasparente). Cosa potrebbe essere?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Gaia,

il primo aspetto su cu riflettere è se ha un utero retroflesso che sta passando in antiversione. L'utero retroverso, ovvero la posizione del corpo dell'utero verso il sacco e non verso la parete addominale anteriore è una condizione del tutto normale (in termine medico si dice fisiologica) e si riscontra in circa il 30 per cento delle donne.

In queste settimane di gravidanza gli uteri retroversi raggiungono un volume che li porta a scivolare anteriormente al promontorio del sacro, ovvero la parte più protrudente della colonna sacrale, e a porsi in posizione antiversa. Avrà infatti visto che è difficile vedere gestanti con la gobba mentre tutte quante hanno un gran bel pancione.

Se non fosse questo, una seconda ipotesi è che l'utero abbia contratture più percepibili e fastidiose che generano questo senso di peso e in tal caso è bene controllare con attenzione esame urine e urinocoltura perché un'infezione urinaria, anche asintomatica, può eccitare questa contrattilità e dare proprio il senso di peso che lei lamenta.

Mi mancano altre informazioni cliniche, come sapere se ha già avuto gravidanze, perché se avesse partorito già 6 figli per via vaginale vi sarebbe la possibilità di un prolasso uterino, se invece si tratta della prima gravidanza questo è del tutto improbabile. Non vedo nessun pericolo e preoccupazione, ma se il fastidio è così percepibile va interpretato per trovarvi rimedio. Mi farà sapere cosa ne pensa lo specialista che l'ha in cura. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto