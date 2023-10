Sensazione di peso nella parte bassa della pancia: cosa può essere?

Una domanda di: Gelsomina

Salve dottoressa sto da 2 mesi con un peso sotto la pancia che nessuno capisce. Inoltre ho un continuo stimolo a far pipì. Il ginecologo mi disse che avevo l’utero un po’ ingrossato, però mi ha dato la cura per le ovaie perché avevo ovaie microcistiche, ma con tutta la cura per le ovaie, lavande e bustine, sto sempre con questo peso nella parte bassa dell’addome: cosa potrei fare?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, mi sembra strano che nessuno dei miei colleghi abbia pensato di farle fare un’urinocoltura. I sintomi che ha (senso di peso e continuo stimolo ad urinare) farebbero pensare proprio ad una cistite! Magari lei ha assunto delle bustine di integratori contenenti mannosio? Se sì, potrebbero essere state insufficienti e occorre fare l’urinocoltura proprio per isolare il germe che le sta dando noia e identificare l’antibiotico più appropriato per debellarlo. Credo sia un buon rimedio quello di assumere nel mentre dei fermenti lattici (si trovano nello yoghurt se lo tollera, altrimenti come bustine/compresse/fialette in farmacia o parafarmacia senza bisogno di prescrizione) che aiutano a riequilibrare la flora batterica “buona” sia a livello intestinale che genito-urinario. Naturalmente è una buona idea idratarsi in abbondanza (acqua, mi raccomando e non bibite zuccherate) e per quanto possibile evitare di trattenere troppo a lungo la pipì. Spero di averla aiutata, mi tenga aggiornata se desidera, cordialmente. p.s. non mi ha precisato la sua età! Presumo 24 anni dall’anno che compare nel suo indirizzo email. In ogni caso se è giovane il senso di peso pelvico NON può essere di certo causato da un iniziale prolasso dell’utero!

