Sensazione di pressione all’orecchio associata a dolore

Una domanda di: Federica

Ho 42 anni, sono ormai mesi che a intermittenza ho una sensazione di pressione all’orecchio destro con dolore anche dietro la nuca e la sensazione che mi dà quasi mi rintontisce. Per problemi di lavoro non sono ancora andata dall’ otorinolaringoiatria ma finalmente sabato prossimo ho preso appuntamento. Intanto cosa può essere soprattutto questa sensazione di ovattato, a volte anche con dolore che mi corrisponde dietro alla nuca? Grazie per ora.



Aldo Messina Aldo Messina Gentilissima Federica, eccomi a te. È improbabile che l'origine del tuo dolore all' orecchio sia conseguenza di una malattia…dell'orecchio. È più verosimile che si tratti di un dolore riflesso di pertinenza odontostomatologica (soprattutto articolazione temporo mandibolare, bruxismo?) o cervicale. Qualora la visita otorinolaringoiatrica, che comunque va fatta, dovesse escludere una patologia uditiva ti consiglio di consultare uno gnatologo. Tienimi aggiornato, se ti fa piacere. Cari saluti.