Sensazione di punture di spilli dopo 8 giorni dal rapporto: può essere l’impianto?

Una domanda di: Francesca Ho avuto le mestruazioni dal 10 al 14 e ho avuto rapporti completi il 24 e il 25, di recente mentre dormivo mi sono svegliata con delle fastidiose “scosse”, “spilli” che partivano dalla parte destra del basso ventre e andavano fino a giù. Ho sofferto in passato anche di coliche renali con renella nel canale urinario, però non ricordo questa sensazione così fastidiosa. Potrebbe essere l'impianto essendo che dovrei essere al 8° giorno dopo il rapporto? Grazie anticipatamente per la risposta.



Cara signora,

tutto è possibile, perché in effetti a volte il processo dell'impianto dell'embrione può comportare la comparsa di piccole fitte, per lo più comunque impercettibili e non dolorose come lei descrive (ma molto dipende dalla sensibilità individuale). Tuttavia è più che verosimile che le scossette che lei ha percepito dipendano da altro. Direi quindi di attendere con un po' di pazienza il giorno in cui dovrebbero arrivare le mestruazioni: se non si dovessero presentare faccia il test di gravidanza. Cordialmente.





