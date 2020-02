Senza una tuba e senza un ovaio: si può avere un figlio?

Una domanda di: Teresa

Salve volevo chiedere un’informazione: posso avere un bambino con un ovaio, però senza senza tuba? Vi spiego: mi hanno tolto l’ovaio destro, e la tuba a

sinistra. Quindi ciò ho un ovaio senza tuba, mentre parte destra solo la tuba. Vorrei un bambino… Sono stata operata nel 2018 di entrometriosi.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Buongiorno cara signora, la mia risposta è sì: si può avere una gravidanza anche se l’ovaio e la tuba a disposizione non sono siti nella stesso lato della pelvi in quanto sappiamo che le tube, se sane, sono capaci di “captare” la cellula uovo in espulsione da una delle due ovaie.

Quindi lei si può considerare ancora fertile ai fini della ricerca della gravidanza. Certamente la diagnosi di endometriosi comporta che lei sia seguita da specialisti in questo ambito, in modo da capire l’andamento di questa patologia prima che possa interferire ulteriormente con la sua fertilità.

A disposizione se desidera, cordialmente.

EV



