Senza una tuba e senza un’ovaia si può iniziare una gravidanza?

Salve sono una donna di 40 anni. Vorrei sapere se è possibile rimanere incinta naturalmente senza una tube e un ovaio. Ho un passato di

quattro anni di pm e niente, ma sono rimasta incinta con la donatrice. E’ possibile che resti incinta? Grazie mille.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, la sua domanda è semplice e difficile al tempo stesso. Mi spiego: in teoria è possibile che una donna di 40 anni rimanga incinta naturalmente anche in assenza di un ovaio e di una tuba…dipende da quanto è fertile il suo partner! La fertilità è sempre di coppia e anche se in una donna di 40 anni si presume che la fertilità sia in declino, non altrettanto accade a parità di età per quella maschile.

Rispetto all’assenza di una tuba, le direi di non aver troppo timore: la tuba residua potrebbe essere in grado di captare una cellula uovo anche sull’ovaio controlaterale.

Mi pare di capire che lei non sia più interessata ad una procreazione medicalmente assistita. Mi permetto allora di segnalarle l’esistenza della Naprotecnology.

Si tratta di un approccio naturale al concepimento nelle coppie con storia di infertilità, seguendo un rigoroso percorso di diagnosi e approfondimento della fertilità sia maschile che femminile. Credo sia molto interessante, tanto più che potrebbe accorciare i tempi di ricerca della gravidanza.

Le allego il link del sito che ne parla in italiano, è un sito svizzero ma esistono anche specialisti che la praticano in Italia…chi cerca trova!

http://www.naprotecnologia.ch/index.html

Spero di esserle stata di aiuto, resto a disposizione se desidera, cordialmente.



