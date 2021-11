Serve il raschiamento dopo un aborto spontaneo?

Una domanda di: Eleonora

Ho 34 anni ho avuto un aborto biochimico/ ovulo cieco, dalle perdite e dalle due eco interne già durante il sanguinamento non c’era niente tutto pulito.

Le beta sono scese da 560 a 14.

La mia domanda è posso aspettare le mestruazioni tranquillamente?

Perché non vorrei fare un raschiamento quando già sia la mia ginecologa che all’ospedale hanno confermato grazie all’eco che tutto è pulito.

Grazie mille.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, può stare tranquilla. Se l’ecografia ha mostrato che in utero non c’erano residui della gravidanza, non sarà necessario un raschiamento. Con la prossima mestruazione qualunque anche minimo residuo rimasto, verrà eliminato. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto