Sesso del bambino: può la morfologica smentire la precedente ecografia?

Una domanda di: Cosima Al terzo mese alla traslucenza , la ginecologa ha un sospetto che potrebbe essere femmina, ma non è sicura. Potrebbe alla morfologica cambiare tutto? Grazie e buona giornata.



Cara signora, l'ecografia del primo trimestre è in grado di vedere tanti particolari ma certamente non è in grado di definire al 100% la morfologia dei genitali esterni. Col proseguimento della gravidanza aumentando le misure del embrione/feto e avendo un miglior rapporto tra soma fetale e liquido amniotico, il dato ecografico aumenta sempre più di sensibilità e pertanto risulta sempre più attendibile.

Sperando che sia maschio/femmina ma sia san* Cordiali saluti.





