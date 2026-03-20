Sesso del feto in 12^ settimana: davvero l’ecografia lo può scoprire?

In effetti, anche in un'epoca della gravidanza precoce, l'ecografo può cogliere immagini che rivelano se si è in attesa di un maschietto o di una bambina.
Una domanda di: Liridon Ho appena avuto la visita ginecologica, aspetto due gemelli, il medico mi ha detto che va tutto bene. Mi trovo nella 12^ settimana e mi ha detto che sono due femmine.
Ma è possibile già a 12 settimane di gravidanza sapere il sesso? Mi chiedo se davvero sono due femmine.
Francesco Maria Fusi
Cara signora,
in effetti è un po' presto, ma ci sono alcuni segni ecografici che possono indirizzare verso l'individuazione del sesso del feto. Non sempre si riescono a osservare in epoca precoce, ma quando avviene, cioè quando l'ecografo li coglie, sono inequivocabili. Se il ginecologo le ha detto che sono due femmine, al netto del possibile errore umano, è più che verosimile che lo siano. Ci faccia sapere se avrà la conferma. Con cordialità e tanti auguri per un buon proseguimento della gravidanza.
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Se in sesta settimana l'ecografia evidenzia uno solo dei due embrioni è poco probabile che la gravidanza prosegua come gemellare, tuttavia in simili casi è opportuno effettuare un'ecografia di 2° livello. »
Le sostanze contenute nelle creme destinate a un uso cosmetico non comportano un aumento del rischio di malformazioni né altri pericoli per lo sviluppo dell'embrione e del feto. Questo vale anche per i prodotti contenenti vitamina A o suoi derivati. »
Non ha molto senso scaricare app che orientino il momento giusto per concepire, è meglio che la ricerca avvenga all'insegna della spontaneità. A tutto vantaggio del risultato e dell'armonia della coppia. »
In linea teorica, è possibile avviare e portare a termine una gravidanza anche in età molto matura, tuttavia si tratta di un evento eccezionale. in più, il rischio di avere un bambino con uno sbilanciamento cromosomico è alto. »
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