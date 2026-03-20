Sesso del feto in 12^ settimana: davvero l’ecografia lo può scoprire?

Dottor Francesco Maria Fusi A cura di Francesco Maria Fusi - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 20/03/2026 Aggiornato il 20/03/2026

In effetti, anche in un'epoca della gravidanza precoce, l'ecografo può cogliere immagini che rivelano se si è in attesa di un maschietto o di una bambina.

Una domanda di: Liridon
Ho appena avuto la visita ginecologica, aspetto due gemelli, il medico mi ha detto che va tutto bene. Mi trovo nella 12^ settimana e mi ha detto che sono due femmine.
Ma è possibile già a 12 settimane di gravidanza sapere il sesso? Mi chiedo se davvero sono due femmine.

Francesco Maria Fusi
Francesco Maria Fusi

Cara signora,
in effetti è un po' presto, ma ci sono alcuni segni ecografici che possono indirizzare verso l'individuazione del sesso del feto. Non sempre si riescono a osservare in epoca precoce, ma quando avviene, cioè quando l'ecografo li coglie, sono inequivocabili. Se il ginecologo le ha detto che sono due femmine, al netto del possibile errore umano, è più che verosimile che lo siano. Ci faccia sapere se avrà la conferma. Con cordialità e tanti auguri per un buon proseguimento della gravidanza.


ecografia morfologica

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