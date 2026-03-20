Sesso del feto in 12^ settimana: davvero l’ecografia lo può scoprire?

Una domanda di: Liridon Ho appena avuto la visita ginecologica, aspetto due gemelli, il medico mi ha detto che va tutto bene. Mi trovo nella 12^ settimana e mi ha detto che sono due femmine. Ma è possibile già a 12 settimane di gravidanza sapere il sesso? Mi chiedo se davvero sono due femmine.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Cara signora,

in effetti è un po' presto, ma ci sono alcuni segni ecografici che possono indirizzare verso l'individuazione del sesso del feto. Non sempre si riescono a osservare in epoca precoce, ma quando avviene, cioè quando l'ecografo li coglie, sono inequivocabili. Se il ginecologo le ha detto che sono due femmine, al netto del possibile errore umano, è più che verosimile che lo siano. Ci faccia sapere se avrà la conferma. Con cordialità e tanti auguri per un buon proseguimento della gravidanza.







Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto