Sesso del nascituro: è giusto quello che ha visto il ginecologo?

Una domanda di: Licia

Salve ho fatto la premorfologica a 16 settimane esco normale più 3D da privato.

Mi ha dato la certezza al 90% che sia una femmina, ma oggi a 17 settimane ho fatto un’eco al consultorio di routine mi hanno detto che non si vede bene perché è presto: potrebbe essersi sbagliato il ginecologo da visita privata a dirmi che sia femmina? Le inoltro gli allegati.





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno Signora,

se il collega ha affermato che si tratta di una bambina immagino lo abbia visto con chiarezza. In genere non ci si sbilancia sul sesso del bambino se non si vede nitidamente. Detto questo, rimane tuttavia sempre un margine di variabilità in tutti gli esami strumentali ed anche l’ecografia ostetrica può essere interpretata non correttamente. Viva comunque l’attesa serenamente. Con cordialità.



