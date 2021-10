Sesta settimana di gravidanza, ma l’embrione non si vede

Una domanda di: Laura

Sono una donna di 41 anni alla prima esperienza di gravidanza.

Ultimo ciclo mestruale (mai di. 28 gg ma qualcosa in più) si è verificato il

18 agosto. Il 22 settembre attraverso il test di gravidanza Clear Blue, scopro di essere incinta di 2-3 settimane. Ma ieri, con grande delusione, alla 1 ecografia, scopro che la camera gestazionale è vuota. La ginecologa mi prescrive le analisi per vedere le Beta, il risultato è di 25.800 e devo ripeterle domani (distanza di 48 ore). La mia domanda è : possibile che non sia realmente alla 6 settimana e quindi ancora non si vede nulla??

Grazie in anticipo… Sono davvero disperata.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, con un ultimo ciclo mestruale il 18 agosto, effettivamente quando ha fatto l'ecografia la gravidanza era di 6 settimane e qualche giorno. Se i cicli mestruali non sono regolarissimi, potrebbe essere che la gravidanza sia più indietro e che si veda in utero la camera gestazionale ma non ancora l'embrione col battito. Purtroppo in questi casi l'unica cosa da fare è armarsi di santa pazienza ed attendere l'esito del prelievo delle beta HCG e di un ulteriore esame ecografico. Con cordialità.