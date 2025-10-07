Sesto figlio a 42 anni: arriverà?

Dottor Francesco Maria Fusi A cura di Francesco Maria Fusi - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 07/10/2025 Aggiornato il 07/10/2025

Sono poche le probabilità di rimanere incinta a 42 anni, tuttavia ci sono quindi a questa età la ricerca di un figlio non è destinata a rivelarsi sicuramente vana.

Una domanda di: Eleonora
Ho 41 anni, quasi 42 a febbraio. Con il mio compagno stiamo cercando il sesto bambino che però non arriva. Ho una riserva ovarica di 0,7. Ho fatto la isterosalpinografia e avevo le tube ostruite e ora sono libere. La mia ginecologa mi ha detto che non è facile ma nemmeno impossibile avere una gravidanza. Che è la natura in questo caso a fare il suo corso.
Secondo lei c'è la possibilità di una gravidanza? La ringrazio.

Francesco Maria Fusi
Francesco Maria Fusi

Gentile signora,
sicuramente le possibilità di una gravidanza a 42 sono molto basse, ma non assenti. La donna fertile, di coppia fertile, con buona ovulazione, ha una possibilità inferiore al 3% di rimanere in gravidanza e portare avanti la stessa fino al parto. Non è però impossibile, come infatti le ha detto la sua ginecologa che, a differenza di me, conosce bene la sua condizione generale. Cordialmente.


Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Bimba di tre anni con otiti ricorrenti: perché?

06/10/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

A volte è la particolare conformazione delle tube di Eustachio (i tubicini che collegano l'orecchio al naso) a favorire la ricorrenza delle otiti, tuttavia con la crescita tutto si risolve.   »

Benzodiazepine assunte per dormire nella 30ma settimana di gravidanza

06/10/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Le benzodiazepine sarebbero proprio da evitare in gravidanza in quanto tendono a dare dipendenza farmacologica e crisi di astinenza sia alla mamma che al nascituro. Esiste a un farmaco migliore che agisce sullo stesso recettore delle benzodiazepine (quindi in modo analogo a Lorazepam) senza però dare...  »

Mestruazioni in ritardo e test di gravidanza negativo

06/10/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Floriana Carbone

Una volta esclusa la gravidanza, un ritardo delle mestruazioni può essere "para-fisiologico" cioè non dovuto a nulla di particolarmente significativo. Ma se dovesse prolungarsi è opportuno un controllo ginecologico.   »

Bimbo di otto anni che dice parolacce: che fare?

29/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

Le parolacce potrebbero essere un modo per attirare l'attenzione: nel caso in cui l'ipotesi fosse vera la strategia migliore per contenerle è l'indifferenza. Ci sono inoltre altre cose che è bene sapere sull'argomento.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 