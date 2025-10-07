Sesto figlio a 42 anni: arriverà?

Una domanda di: Eleonora
Ho 41 anni, quasi 42 a febbraio. Con il mio compagno stiamo cercando il sesto bambino che però non arriva. Ho una riserva ovarica di 0,7. Ho fatto la isterosalpinografia e avevo le tube ostruite e ora sono libere. La mia ginecologa mi ha detto che non è facile ma nemmeno impossibile avere una gravidanza. Che è la natura in questo caso a fare il suo corso.
Secondo lei c'è la possibilità di una gravidanza? La ringrazio.
Francesco Maria Fusi
Gentile signora,
sicuramente le possibilità di una gravidanza a 42 sono molto basse, ma non assenti. La donna fertile, di coppia fertile, con buona ovulazione, ha una possibilità inferiore al 3% di rimanere in gravidanza e portare avanti la stessa fino al parto. Non è però impossibile, come infatti le ha detto la sua ginecologa che, a differenza di me, conosce bene la sua condizione generale. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
