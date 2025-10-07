Sesto figlio a 42 anni: arriverà?

Una domanda di: Eleonora

Ho 41 anni, quasi 42 a febbraio. Con il mio compagno stiamo cercando il sesto bambino che però non arriva. Ho una riserva ovarica di 0,7. Ho fatto la isterosalpinografia e avevo le tube ostruite e ora sono libere. La mia ginecologa mi ha detto che non è facile ma nemmeno impossibile avere una gravidanza. Che è la natura in questo caso a fare il suo corso.

Secondo lei c'è la possibilità di una gravidanza? La ringrazio.



