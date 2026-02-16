Sesto figlio a 43 anni: si può sperare di averlo?

Una domanda di: Sara Sono mamma di 5 bambini (16,14,12,9,7), ho 43 anni e sono in cerca del sesto, ebbene sì lo desidero nella stessa maniera in cui ho desiderato gli altri ma proprio non vuole arrivare… ho il ciclo molto ballerino e fatico tanto a comprendere quando avere rapporti mirati, dagli esami la mia riserva ovarica è in linea con l’età, e il mio endometrio è sui 5mm un po’ sottile… è ancora possibile avere una gravidanza a questa età? Esiste qualcosa di utile per migliorare la mia situazione e non far passare ulteriore tempo vista anche la mia età? Tantissimi mi dicono che dovrei fermarmi che sono tanto fortunata ma io non ho mai pensato il contrario anzi! So perfettamente di esserlo, certo è che questa vocina di avere un ultima gravidanza mi rimbomba dentro al cuore … Grazie.



Salve signora, sono con lei con tutto il cuore.

Credo che il desiderio di figli sia indipendente dal numero di quelli che abbiamo già, anzi: forse cresce proprio all'aumentare delle dimensioni della famiglia.

È vero che l'età rema contro e rende potenzialmente più facile che la gravidanza vada incontro ad un aborto spontaneo, ma è anche vero che la fertilità si incrementa anche proprio grazie alle precedenti gravidanze, quindi la possibilità di rimanere incinta certamente esiste e non è trascurabile (io di solito dico che se non si fa niente per evitarla, la gravidanza arriva, soprattutto in una coppia certamente fertile come la vostra). Detto questo, visto il suo ciclo "ballerino" sarebbe interessante di sicuro effettuare una visita ginecologica per chiarire se ci siano delle situazioni che potrebbero renderlo irregolare (cisti ovariche ad esempio), si potrebbero prescrivere degli esami ormonali (ad esempio TSH riflesso, FSH, LH, Prolattina, Estradiolo e Progesterone) per valutare se ci sia da aggiustare il tiro ad esempio con la tiroide oppure la prolattina (che non di rado sono causa di irregolarità del ciclo).

Poi ci sarebbe il tema del peso corporeo (se in sovrappeso, sarebbe importante rientrare nei ranghi anche per contenere il rischio di andare incontro a diabete gestazionale, purtroppo correlato anch'esso all'età materna). Il sonno può essere un fattore importante per aiutarci nella ricerca della gravidanza: se dormiamo troppo poco anche l'ovulazione è a rischio e come recita la canzone "tu sei la mamma e non dormi mai"... Sarebbe opportuna sicuramente l'integrazione con acido folico (1 compressa al giorno da 5 milligrammi nelle mamme più grandi sembra più adatta rispetto al classico dosaggio da 400 microgrammi/die) e vitamina D (almeno 1000 unità al giorno, eventualmente in compresse masticabili oppure in gocce). Esistono anche altri integratori utili, ma certamente la visita ginecologica completa di ecografia sono a mio parere irrinunciabili per andare a fondo del suo desiderio di maternità. Lei parla di rapporti mirati e da un certo punto di vista ha ragione: non è una buona idea avere rapporti in continuazione se si ricerca la gravidanza in quanto si diluisce la carica spermatica e si riducono le probabilità di successo nell'ottenere il concepimento. D'altra parte, anche se è bellissimo ricercare la gravidanza, è ancora più prezioso il legame tra di voi come coppia ed è bello che i rapporti ci siano anche nei periodi certamente non fertili. A questo proposito, le segnalo la possibilità di imparare a riconoscere la sua fertilità mediante i metodi naturai che non necessitano (come forse si crede) di cicli regolari. Ad oggi sono riconosciuti come validi sia il metodo dell'ovulazione Billings che il metodo sintotermico nelle due varianti Camen o Roetzer. Si possono incontrare personalmente le insegnanti qualificate di questi metodi, per imparare le rispettive regole di utilizzo (l'insegnamento solitamente è gratuito): si tratta di alcuni incontri individuali (aperti alla coppia, naturalmente), con eventualmente la possibilità di effettuarli online. L'aspetto unico di questi metodi, sta nel loro essere "double face": possono infatti essere utilizzati sia per evitare che per ricercare la gravidanza a seconda delle intenzioni della coppia, senza effetti collaterali di nessun tipo sul rapporto sessuale e sulla vostra salute…provare per credere!

Spero di averle risposto e mi auguro di risentirla a breve con buone nuove, cordialmente.



