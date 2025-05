Sesto figlio che non arriva: colpa dell’età?

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, mi scusi se non le ho risposto finora.

Immagino mi possa capire dal momento che ha 5 figli questo periodo delle vacanze pasquali, 25 aprile e primo maggio è stato parecchio intenso, dico bene? Allora...lei mi riporta un endometrio di 5 millimetri ma non posso contestualizzarlo non avendo il referto dell'ecografia! Bisognerebbe sapere almeno quando era iniziato il suo ultimo ciclo quando ha effettuato quell'ecografia. In caso il ciclo fosse appena finito, sarebbe stato perfettamente nella norma (l'endometrio misura circa 4 millimetri quando si è appena ripulito completamente al termine della mestruazione). Diverso il caso se lei avesse mestruato tre settimane prima: in questo caso avremmo dovuto constatare che in quel mese le sue ovaie erano rimaste inattive per qualche motivo (una sindrome influenzale? una dieta ipocalorica? un lutto? un bimbo malato che le ha fatto perdere il sonno? come vede le ipotesi sono tante e variegate). A mio parere una mamma di cinque figli anche se già avanti con gli anni, se non fa attenzione ad evitare la gravidanza, certamente ci rimane!

Mi perdoni il termine, ma posso garantirle che conta moltissimo l'aver già avuto tanti figli: danno una marcia in più sulla fertilità e in un certo senso contrastano l'avanzare degli anni che come giustamente lei nota può rendere più difficile diventare mamma. Fosse stata mia paziente, non so se le avrei prescritto il Chirofert, probabilmente le avrei suggerito di monitorare la sua fertilità mediante i metodi naturali (metodo dell'ovulazione Billings o metodo sintotermico del tipo CAMEN o del tipo Roetzer).

Comunque è vero che gli integratori a base di inositolo (tra cui Chirofert) hanno un ruolo di facilitatori dell'ovulazione e persino di promozione della buona qualità dell'ovocita. quindi in caso valutasse di assumerli non potrebbero nuocere ma semmai favorire la sua fertilità.

Unico difetto, il loro costo non indifferente per una mamma di famiglia numerosa. Il mio consiglio è di valutare il da farsi in base al prossimo ciclo mestruale.

Se arriva, significa che c'è stata una pausa di riflessione da parte delle ovaie (complice anche il cambio di stagione inverno-primavera che facilmente scombina un po' i cicli di noi donne) altrimenti è utile tornare in visita dalla ginecologa in modo da effettuare gli accertamenti utili per chiarire questa situazione di amenorrea (si chiama così la mancanza della mestruazione). Spero di averle risposto, rimango a disposizione se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto