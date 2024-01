Settimane di gravidanza: si contano dal concepimento?

Una domanda di: Lisa

Oggi ho fatto la prima ecografia e non si vede l’embrione. Mi ero seganta la data esatta del concepimento, che risale al 3 dicembre, volevo sapere

se sono di 5 settimane ed è ancora presto per vedere l’embrione. Il mio ginecologo mi ha detto che sono di 6 settimane e 3 giorni perché l’ultimo

giorno di ciclo è stato il 25 novembre ma io credo di essere di 5 setimane e non di sei, visto che so la data esatta del concepimento (il 3 dicembre). Giusto?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

non è mai possibile indicare con esattezza la data del concepimento per la semplice ragione che non è detto che coincida con il giorno in cui è

avvenuto il rapporto sessuale. E questo vale anche se si è trattato di un unico rapporto sessuale nell’arco di tutto il mese. Gli spermatozoi maschili possono infatti vivere addirittura fino a sette giorni nell’apparato genitale femminile quindi è possibile che un rapporto avvenuto il 3 dicembre abbia determinato il concepimento qualche giorno dopo. La datazione della gravidanza, fino a quando non si riesce a vedere l’embrione con l’ecografia e quindi a misurarlo, viene fatta sulla base della data di inizio dell’ultima mestruazione ed è per questo che il suo ginecologo sostiene (a ragione) che lei sia in 6^ settimana (oggi in 6 settimane + 4 giorni): si tratta di un criterio di datazione applicato tradizionalmente a cui è opportuno attenersi in attesa che appunto l’embrione diventi individuabile con l’ecografo. Posto tutto questo, è possibile che lei abbia concepito più avanti rispetto all’atteso (cioè circa a metà ciclo) e sia per questo che ancora l’embrione non si vede, nonostante a sei settimane di norma sia possibile visualizzarlo. A questo punto non resta che attendere il trascorrere dei giorni, in quanto se realmente lei fosse una settimana indietro rispetto al calendario ostetrico (che, ripeto, conta le 40 settimane di gravidanza a partire dalla data di inizio dell’ultima mestruazione), ma la gravidanza fosse in corretta evoluzione, tra sette-dieci giorni l’embrione si dovrà vedere nitidamente con l’ecografia. Ma di sicuro il suo ginecologo l’avrà informata di questo e anche le avrà fissato un controllo tra circa una settimana, dico bene? Mi faccia sapere, se lo desidera. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

