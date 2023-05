Sfarfallio sporadico della mani in un bimbo di 26 mesi

Una domanda di: Samantha

Il mio bimbo ha 26 mesi, pronuncia poche parole, fa tutti i versi di animale, di mezzi di trasporto, indica gli oggetti che vuole, e indica gli oggetti che gli chiedi di identificare (es. Dove sono i fiori? Sia su un libro che direttamente in oggetto), se lo chiami principalmente si gira, a meno che sia molto preso da un gioco o da altri bambini, se gli chiedi di portare un oggetto lo porta, si relaziona bene con gli altri bimbi, sia piu grandi sia coetanei sia più piccoli, la pediatra mi dice che sono tutte cose super positive, sul verbale non è ancora molto sviluppato, ma anche qui la pediatra mi tranquillizza poiché lui nel quotidiano, non andando all’asilo, non si interfaccia con i bimbi. La cosa che mi lascia un pochino in pensiero, è che, non capita spesso, ma ogni tanto, quando è emozionato o eccitato da magari un gioco o una nuova conoscenza, sembra “sfarfallare” con le manine, ripeto, non capita in tutte le occasioni di emozione o di eccitazione, solo in alcuni casi… C’è da preoccuparsi oppure, come a detta di altri, è normale se capita sporadicamente?



Buon giorno, da quanto descrive l’intento comunicativo è presente, sono presenti varie modalità di espressione, può essere che sia un po’ in ritardo con le tappe di acquisizione del linguaggio, per cui per i suoi dubbi è opportuna una valutazione neuropsichiatrica ed eventualmente logopedica. Lo sfarfallamento saltuario quando eccitato non può essere definito di per sé stereotipia, diversi bambini lo fanno senza essere autistici, in ogni caso se chiede una valutazione anche questo dubbio potrà essere chiarito.



