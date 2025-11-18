Sgrassatori e salviette igienizzanti: sono pericolosi per il feto?

Una domanda di: Dida Sono incinta alla 18esima settimana. Mi stanno mettendo tanta paura riguardo all’uso dello sgrassatore e salviette igienizzanti. Nel dettaglio: sgrassatore Marsiglia e salviette igienizzanti multiuso per superfici che alterno praticamente tutti i giorni. Sono dannosi per il feto?



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Dida,

non ci sono motivi per ritenere che l'uso di sgrassatore e salviettine igienizzanti possa comportare un aumento dei rischi per lo sviluppo fetale. Le sostanze contenute in questi prodotti sono scarsamente assorbite attraverso la cute o dopo inalazione. In particolare, per quanto riguarda l'uso dello sgrassatore, l'eventuale effetto tossico è a livello locale (irritazione della pelle e delle mucose). Per evitare questi rischi, si raccomanda di indossare i guanti durante l'uso di questo prodotto e di evitare di inalarlo direttamente. Con cordialità.





Cordiali saluti,



