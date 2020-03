Shampoo con acido salicilico: è nocivo in gravidanza?

Una domanda di: Rachele

Sono molto preoccupata perché casualmente ho letto l’INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, che allude all’elenco degli ingredienti contenuti nei cosmetici ndr) dello shampoo che uso regolarmente. Ho visto tra gli ingredienti l’acido salicilico che so non si può usare in gravidanza. Ora sono di 21 settimane ma mi chiedevo se ci possono essere problemi per la bimba. Grazie.



Gentile signora, in effetti in gravidanza è controindicato l’impiego dell’acido acetil-salicilico però è importante fare dei distinguo in merito a due aspetti fondamentali. Il primo è che un conto è assumere un farmaco per bocca, un altro è utilizzarlo per via topica ossia locale come può essere una pomata o uno shampoo. Chiaramente, è molto maggiore la quantità di farmaco che arriva in circolo nel primo caso rispetto al secondo.

Inoltre, nel caso specifico dell’acido acetil-salicilico, bisogna considerare che questo farmaco è controindicato se si tratta dell’aspirina (ossia compresse che contengono da 325 mg a 500 mg di acido acetil-salicilico) mentre è raccomandato in situazioni particolari se si tratta della cardio-aspirina (ossia 100 mg di acido acetil-salicilico). L’azione della cardioaspirina è più “leggera” rispetto a quella dell’aspirina e non comporta gli stessi effetti collaterali sul feto, mentre ha risvolti favorevoli in termini di fluidificazione del sangue e prevenzione della formazione di trombi.

La cardioaspirina può essere utile in pazienti in gravidanza che abbiano avuto in precedenza degli aborti spontanei, oppure un bimbo con ritardo di crescita intrauterino, oppure una complicanza della gravidanza nota come gestosi o preeclampsia … insomma, sono diversi gli ambiti in cui l’acido acetil-salicilico è utile invece che nocivo, dipende dalla singola paziente e dal dosaggio con cui viene impiegato.

Nel caso dello shampoo, mi sento di rassicurarla in toto: l’assorbimento in circolo di questa sostanza non sarà nemmeno pari a quello della cardioaspirina, nemmeno se lo utilizzasse più volte al giorno!

Spero di averla rassicurata, resto a disposizione se desidera, cordialmente.



