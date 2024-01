Sharm el Sheik: ci si può andare a inizio gravidanza?

Una domanda di: Francesca

Salve Dottoressa, sono alla settima settimana di gravidanza e vorremmo andare a Sharm el Sheik, ma non sono del tutto convinta, avrò accortezza sicuramente

con il cibo e l’acqua (come del resto faccio sempre quando vado a Sharm), anche a livello sanitario spero ci sia una buona assistenza, augurando mi che non

serva! Vorrei avere un suo gentile parere, grazie anticipatamente.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora,

via libera al suo viaggio dal punto di vista medico.

Sono certa che eviterà gli strapazzi e sarà prudente come ha già manifestato.

A sette settimane di gravidanza la pancia non pesa ancora…meglio approfittarne! Poi, se dovesse notare la sera dei dolori al basso ventre simili alle mestruazioni o in sede lombare, vorrà dire che occorre riposarsi maggiormente. Quanto all’assistenza sanitaria, ho idea che i colleghi egiziani siano di tutto rispetto, naturalmente augurandoci di non aver bisogno del loro aiuto.

Spero di averla rassicurata, non mi resta che augurarle buon viaggio…con un pizzico d’invidia!



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

