Si dovrebbe vedere l’embrione?

Una domanda di: Federica

Ho avuto l’ultimo ciclo il 10/10 oggi 17/11 ho fatto l’ecografia e si vede solo il sacco vitellino senza embrione.

La ginecologa mi ha rifissato la visita il primo dicembre per vedere se l’embrione si

è formato.

È normale che non si veda nulla?

Grazie.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora, sì a quest’epoca si vede e non si vede, dipende dall’esatto momento dell’ impianto e dalla posizione nell’utero. La ginecologa ha correttamente indicato l’attesa, in altre parole è giusto ripetere l’ecografia il primo dicembre. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

