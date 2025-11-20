Si è interrotta la gravidanza?

Una domanda di: Elena Ho avuto l'ultima mestruazione il 17 settembre e ad oggi questo è ciò che si vede nell'ecografia. La mia ginecologa ha detto che è un aborto contenuto perché a suo parere vede due sacchi vitellini uno attaccato all'altro e mi ha consigliato il raschiamento. Volevo sapere se anche per lei questo è un aborto contenuto oppure solo una datazione sbagliata perché ad oggi ho ancora tutti i sintomi della gravidanza e non ho avuto crampi o perdite e non vorrei sottopormi al raschiamento dopo più di un anno di tentativi per un errore della mia ginecologa. Grazie in anticipo per la risposta.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Elena,

se ha cicli regolari e un'ecografia precedente a questa, il quadro ecografico depone per un aborto interno in quanto siamo a quasi 8 settimane e vi dovrebbe essere un'immagine embrionaria dotata di battito cardiaco. Non vi è però alcun rischio per la sua salute nell'attendere e ricontrollare il quadro ecografico tra una settimana. A quel punto se come ho detto i suoi cicli sono regolari deve essere rilevata attività cardiaca, se la gravidanza è evolutiva. Non vi sono pericoli per la sua salute e se il programma era quello di un raschiamento questa ulteriore settimana di attesa non dovrebbe pesare molto sulla possibilità di diagnosticare un molto probabile sbilanciamentl cromosomico. In conclusione temo che la sua ginecologa abbia ragione e vi siano tutti i parametri per confermare la diagnosi ma questa settimana ci dà ulteriori certezze.

Rimaniamo a disposizione per un eventuale discussione degli esami citogenetici. Cordialmente.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto