Si è interrotta la gravidanza?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 20/11/2025 Aggiornato il 20/11/2025

Se in 8^ settimana l'ecografo non rileva ancora l'embrione con attività cardiaca è probabile che si sia verificato un aborto spontaneo.

Una domanda di: Elena
Ho avuto l'ultima mestruazione il 17 settembre e ad oggi questo è ciò che si vede nell'ecografia. La mia ginecologa ha detto che è un aborto contenuto perché a suo parere vede due sacchi vitellini uno attaccato all'altro e mi ha consigliato il raschiamento. Volevo sapere se anche per lei questo è un aborto contenuto oppure solo una datazione sbagliata perché ad oggi ho ancora tutti i sintomi della gravidanza e non ho avuto crampi o perdite e non vorrei sottopormi al raschiamento dopo più di un anno di tentativi per un errore della mia ginecologa. Grazie in anticipo per la risposta.

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Elena,
se ha cicli regolari e un'ecografia precedente a questa, il quadro ecografico depone per un aborto interno in quanto siamo a quasi 8 settimane e vi dovrebbe essere un'immagine embrionaria dotata di battito cardiaco. Non vi è però alcun rischio per la sua salute nell'attendere e ricontrollare il quadro ecografico tra una settimana. A quel punto se come ho detto i suoi cicli sono regolari deve essere rilevata attività cardiaca, se la gravidanza è evolutiva. Non vi sono pericoli per la sua salute e se il programma era quello di un raschiamento questa ulteriore settimana di attesa non dovrebbe pesare molto sulla possibilità di diagnosticare un molto probabile sbilanciamentl cromosomico. In conclusione temo che la sua ginecologa abbia ragione e vi siano tutti i parametri per confermare la diagnosi ma questa settimana ci dà ulteriori certezze.
Rimaniamo a disposizione per un eventuale discussione degli esami citogenetici. Cordialmente.

