Si è interrotta la mia gravidanza?

Salve dottoressa, le volevo chiedere un parere. Preciso che sono già mamma di un bimbo di 4 anni, ad aprile ho avuto un aborto spontaneo a 7 settimane

senza raschiamento, tramite farmaco. Dopo questo aborto sono di nuovo in dolce attesa, ho un un ciclo irregolare 25, 26,27,30,31 giorno, non è mai preciso.

Ultimo ciclo il 27 agosto, primo test il 21 settembre risultato positivo. Successivamente ho fatto le bete il 22/09, teoricamente non era ancora ritardo ed il valore era a 34, il 28/09 era a 445,0, il 02/10 era a 1.390, il 6/10 era a 2017,0 ed il 09/10 era a 2230,0, andamento non ottimale.

Domenica mattina, giorno 11 ottobre faccio d’urgenza una prima eco perché mi volevo accertare che non era un extrauterina e si è vista camera

gestazionale di 7.3mm ma senza sacco vitellino ed embrione. Il ginecologo mi ha detto di non illudermi perché la gravidanza si è già interrotta, di

ripete le bete martedi 13 ottobre e di continuare il progesterone. Resto in attesa di un suo cortese riscontro.



Salve cara signora, mi fa un po’ effetto il numero dei prelievi che lei ha già eseguito per dosare le beta-hCG in questa gravidanza: con oggi siamo al sesto prelievo! Capisco che lei sia rimasta scottata dalla precedente gravidanza esitata in aborto spontaneo, ma mi chiedo davvero se sia saggio sottoporsi a così tanti “salassi” proprio quando la natura (giustamente) ci evita il ciclo mestruale per risparmiare sangue e allo stesso tempo averne a disposizione il più possibile per nutrire il nascituro. Immagino oggi lei abbia già effettuato il dosaggio delle beta-hCG e ci auguriamo che siano in ascesa.

L’interpretazione delle beta-hCG non è tanto agile in quanto hanno un andamento che può oscillare molto nelle varie settimane di gravidanza come si nota dalla tabella allegata:

Credo sia molto importante per poter chiarire la reale situazione, eseguire un nuovo controllo ecografico a distanza di circa una settimana dal precedente per valutare l’andamento della sua gravidanza. Qualora non sia visibile l’embrione all’interno della camera gestazionale e al contempo le beta siano ferme o già in discesa, avremo la conferma di aborto interno. Altrimenti, vorrà dire che la gravidanza sta evolvendo nonostante i cattivi presagi dettati dalle beta e dalla prima ecografia, in quanto l’ovulazione e il successivo concepimento sono stati posticipati di circa due settimane.

