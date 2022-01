Si è interrotta la mia gravidanza?

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, dal dosaggio delle beta e dai sintomi che mi riporta direi che possiamo classificare la sua situazione come una gravidanza non evolutiva. Potrebbe essere il caso di un aborto interno dato che finora le perdite ematiche sono state molto scarse oppure di un aborto spontaneo incompleto (forse quella struttura che lei classifica come carne era proprio la camera gestazionale).

La cosa più utile da farsi a mio avviso è una ecografia pelvica transvaginale che ci permetterà di osservare le condizioni di utero, tube e ovaie, di modo da escludere qualsiasi patologia in queste sedi. Facilmente non si rileverà la camera gestazionale nell’utero e questo ci impone di controllare l’evoluzione delle beta-hCG fino al loro completo azzeramento (potrebbe essersi trattato di gravidanza extrauterina).

Il dato a suo favore, volendo cercare comunque qualcosa di positivo in questa vicenda spiacevole, è che non dovrà sottoporsi al raschiamento della cavità uterina. Essendosi interrotta così precocemente la gravidanza, è molto probabile che il suo utero sarà capace di ripulirsi completamente in autonomia…è solo questione di tempo.

Spero di averla aiutata, resto a disposizione se desidera, cordialmente.



