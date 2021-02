Si è interrotta la mia gravidanza?

Una domanda di: Je

Ho scoperto di essere incinta: dopo 4 giorni di ritardo faccio il

test mi dà una linea sottile, così mi dicono ne prenda un altro. Il giorno dopo dall’altro test risulto essere in 1-2 settimane. Ho avuto perdite rosa per 3 giorni, preciso cje ho

avuto una biochimica, la gravidanza si è interrotta dopo neppure una settimana neanche. Faccio le beta, 257, la stessa sera ho perdite rosse. Mi sono recata in pronto soccorso dove non hanno trovato nulla e mi hanno detto che è troppo presto per vedere. Oggi ho perdite lievi marroni, nessun dolore: è vero che è normale o può significare

che è in atto un aborto? Sono due anni che ci proviamo, dopo l’aborto io

e mio marito siamo a pezzi: mi può dare qualche delucidazione? Grazie.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, se l’ultima mestruazione è stata il 25/12/2020, il 3 febbraio almeno la camera gestazionale avrebbe dovuto essere vista. I casi sono due, o è una gravidanza abortiva (biochimica, cioè viene segnalata dalle analisi ma si interrompe prima che si riesca a vedere qualcosa con l’ecografia), o si tratta di un concepimento ritardato di 7-10 giorni. Ci sarebbe anche una terza ipotesi, quella di una gravidanza ectopica (o extrauterina), ma molto più rara. Per capire la situazione occorre vedere l’evoluzione delle beta hCG, e se salgono ripetere l’ecografia tra 7-10 giorni. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto