Si è interrotta la mia gravidanza?

Una domanda di: Laura

Questa é la seconda volta che scrivo per avere un parere

su ciò che mi sta accadendo… Premetto che l’ultima mestruazione l’ho avuta il primo luglio. Penso di aver concepito tra il 17 e il 18 luglio o addirittura

nella settimana successiva: spesso ho doppia ovulazione. Il 2 agosto

test positivo subito beta su consiglio del dottore: 176 primo valore dopo 2

giorni 600 e dopo due giorni ancora prima ecografia per vedere se era

avvenuto l’impianto in utero. Il 9 agosto beta a 7000 piccola macchietta di

acqua rosa durante la pipì. Poi finito. Il 21 agosto nuovamente beta

32000 ed eco ma non si vede l’embrione in settimana settimana. Successivamente

quindi ad ottava settimana beta 34000 nuovamente eco ma la situazione non

cambia. Rifaccio le beta dopo qualche giorno e arrivano a 39000 circa…

Ora fino qui avevo già raccontato in precedenza… L’ultima

eco l’ho fatta in ottava settimana, qualche giorno dopo vado in ospedale per dei dolori e

facendomi un’altra eco riscontrano degli echi embrionale di 3.7 mm… Ma che

ovviamente non si sente il cuore e che secondo la dottoressa la mia

gravidanza era ferma a 6 settimane piu uno. Chiamo il mio dottore che mi dice di fare le

beta giovedì e di fare un’ulteriore ecografia il venerdì perché se non avesse

sentito il cuore la situazione ormai sarebbe stata da considerare chiusa. Io speravo

di poter vedere l’embrione cresciuto e magari sentire il battito. Ma

facendo le beta vedo il valore decrescere da 39000 a 38000. Il mio dottore mi

ha detto che a questo punto bisogna aspettare la mestruazione oppure, se non

arriva entro una decina di giorni, si dovrà procedere con l’intervento… Ora

mi scuso del papiro che ho scritto ma ho cercato di essere più chiara

possibile. Vorrei un suo parere su questo calvario. Posso ancora sperare

visto che non ho fatto l’ecografia oppure posso deporre le mie ultime

speranze? Grazie infinite, di cuore in anticipo.





Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile signora,

il mio parere è che la gravidanza non sia in evoluzione visto che a questo punto embrione e battito si dovrebbero visualizzare in modo chiaro. I valori dell’ormone beta-hCG caleranno e forse non è neppure necessario da adesso in poi continuare a effettuare i dosaggi.

Se in utero c’è ancora tutto (cioè non è stato espulso nulla), a mio avviso sarebbe opportuno rimuovere con raschiamento e chiudere questa esperienza difficile, senza aspettare che debba entrare in ospedale sanguinando e magari necessitando comunque dell’intervento. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

