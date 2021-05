Si è interrotta o no la gravidanza?

Una domanda di: Monia

Volevo chiederle un consiglio. Lunedì scorso ho fatto il test ed era

positivo dopo due giorni fatte le beta a 14 (bassissime) ho avuto un aborto

spontaneo il giorno dopo le beta erano ad 11 fino a l’altro ieri ho avuto

diciamo ciclo…Oggi o ripetuto le beta per vedere se si erano azzerate ma

sono aumentate a 76 non so some sia possibile e cosa devo fare.

La ringrazio tanto e mi scuso davvero per il disturbo.





Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile Monia, la prima cosa che andrebbe chiarita è se realmente ci sia stato un aborto spontaneo. Una perdita di sangue non lo è necessariamente.

Non sappiamo a che epoca saremmo (nell’ipotesi in cui l’aborto non ci fosse stato), non so se sia stata eseguita una ecografia per verificare utero e tube.

In assenza di gravidanza in utero, a meno che sia stato documentato con certezza anche istologica l’aborto, si pensa sempre a qualcosa di extrauterino. I dosaggi bassi di hCG possono essere compatibili con questo dato.

Tuttavia non ho elementi né informazioni sufficienti per rispondere alla sua domanda.

Consiglierei una ecografia transvaginale e rimango a disposizione.



