Si è interrotta o no la mia gravidanza?

Una domanda di: Aria

Sono una donna di 38 anni, madre di una bimba di 6 ed a

seguire di quella gravidanza che mi ha portato una serie di problemi,

sono stata in menopausa farmacologica per endometriosi ed adenomiosi,

previo intervento a Peschiera del Garda… Nel dicembre 2020 decidiamo

di cercare una nuova gravidanza, sospendere la menopausa e solo dopo 4

mesi arriva il primo ciclo naturale, i primi due stimolati da ormoni,

tutti irregolarissimi (maggio 2021). Il 15 luglio scopro di essere

incinta con la conferma di beta a 6000 e passa. Il 18 faccio comunque la

seconda dose Pfizer. Alla prima ecografia pochi giorni dopo si vede solo

la camera gestazionale. Mi rimanda a dopo due settimane e mi dichiara

aborto interno, dice che non è progredita, vai a fare il raschiamento,

quando io e mio marito ad occhi nudi e sulla stampa ecografica vediamo

un sacco vitellino e lei ci scrive anche echi embrionali appena visibili

senza battito, circa 6 settimane… Non ho fatto nulla se non di nuovo

le beta e sono sui 90.000… cosa devo fare??!! Sto chiaramente cercando

una nuova ginecologa… non mi voglio attaccare a quel puntino che

abbiamo visto, ma non può liquidarmi subito così…



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega Gentile signora,

deve eseguire una ulteriore ecografia, eventualmente con urgenza presso un pronto soccorso di ospedale qualificato, con un buon ecografo (strumento).

Beta hCG così alte possono accompagnarsi a una buona gravidanza, eventualmente gemellare, ma, a volte, a una patologia del trofoblasto (futura placenta) che si chiama mola vescicolare e va esclusa quanto prima.

Beta hCG così alte possono accompagnarsi a una buona gravidanza, eventualmente gemellare, ma, a volte, a una patologia del trofoblasto (futura placenta) che si chiama mola vescicolare e va esclusa quanto prima.

Lei ha fatto e sta facendo la cosa giusta. Cari saluti.