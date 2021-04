Si è interrotta o no la mia gravidanza?

Una domanda di: Giusy

Ho una bimba di 10 anni nata a 43 settimane finite in quanto la gravidanza è partita con ben 2 settimane di ritardo. Ora dopo 10 anni il 20 marzo effettuo un test di gravidanza con risultato positivo con l’ultimo ciclo venuto l’8 febbraio. Effettuo una visita ginecologica con età gestazionale presunta 8+4 ma ecograficamente 5+6, sacco vitellino ed embrione presenti ma senza battito. Nella stessa giornata effettuo le beta hcg e sono 24024 (14 giorni prima prima erano 3994). La mia ginecologa mi dice che la gravidanza è interrotta e sabato (cioè a distanza di una settimana dovrei effettuare un raschiamento). Io onestamente non sono medico ma vedendo l’andamento delle beta mi sembra tutto ok, inoltre non ho perdite, non ho dolori, né nulla. Mi consiglia un altro medico con un altro parere o di effettuare altri esami?



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, con i dati che riferisce non è possibile trarre alcuna conclusione certa. Di sicuro non abbastanza da sostenere l’indicazione di sottoporsi ad uno svuotamento della cavità uterina. Piuttosto ripeterei sia un’ecografia sia un prelievo per il dosaggio delle beta-hCG, a distanza di una settimana dai precedenti. Se la gravidanza è vitale, il battito cardiaco fetale dovrebbe a questo punto comparire e se invece non lo fosse, le beta dovrebbero essere in riduzione. Con cordialità.

