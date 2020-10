Si è “protette” nei giorni della sospensione?

Una domanda di: Alice

Salve, ho tolto il mio anello vaginale il 29 settembre e l’ho rimesso il 6 ottobre. Giovedì primo ottobre ho avuto dei rapporti con il mio ragazzo, con preservativo che poi però si è rotto e lui era già venuto dentro non sapendo che esso si fosse rotto in precedenza. Vorrei sapere che durante la settimana di sospensione si è coperti o c’è il rischio di rimanere incinta. Le mestruazioni mi sono arrivate come da calendario sabato 3 ottobre, ma sono molto più leggere del solito, ho pochissimo flusso. Vorrei sapere se può essere normale oppure ci sia il rischio che si sia instaurata una gravidanza. Grazie per il vostro tempo.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Gentile Alice, l’anello vaginale è un metodo ormonale che prevede il posizionamento in vagina per 22 giorni del sistema di rilascio ormonale, una pausa di sei giorni ed il posizionamento in settima giornata di un nuovo sistema. Avere rapporti nei giorni di assenza del sistema non determina nessun rischio di concepimento in quanto è un periodo coperto nel quale l’assenza delL’anello provoca solo una pseudo mestruazione che, rispetto alla mestruazione naturale, è generalmente molto ridotta.

