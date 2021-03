Si interromperà la mia gravidanza?

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, mi scusi se l’ho fatta attendere tanto per una risposta…il fatto è che nella sua lettera non mi ha precisato la data della sua prima ecografia…immagino l’abbia effettuata attorno al 20 febbraio dato che avrebbe dovuto essere di 6 settimane mentre ecograficamente lo sviluppo dell’embrione era compatibile con la quinta settimana di amenorrea (ossia a partire dall’inizio della sua ultima mestruazione). Ammetto che non è un buon segno avere un embrione più piccolo del previsto ma di lì a dire che non ci sono speranze che la gravidanza evolva ce ne corre! Quello che possiamo dire è che la sua gravidanza è attualmente in evoluzione dato che il piccolo ha il cuoricino che batte a tutto spiano…immagino lei abbia previsto un controllo ecografico a distanza, magari lo ha anche già effettuato nel frattempo: come sarà andato? Mi tenga informata se desidera, cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

