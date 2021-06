Si possono associare questi farmaci?

Una domanda di: Annamaria

Sono la mamma di un bambino di 2 anni e mezzo e da un paio di giorni

che ha una forte tosse. L’ho portato dal pediatra e mi ha detto che è una forma

virale ovvero l’allergia…mi ha dato cortisone e antistaminico e poi da

stamattina perché la tosse è aumentata ed è molto secca ho iniziato a dargli l’antibiotico. Volevo sapere: posso associare tutti questi

medicinali? Antibiotico cortisone e antistaminico…



Leo Venturelli Leo Venturelli

Sono tutti medicinali che hanno bisogno di prescrizione medica per cui è il medico che in base alla visita decide cosa è meglio per il bambino. Ovviamente antistaminico, cortisonico e anche antibiotico, se necessario si possono associare.

