Si possono avere gemelli a 42 anni?

A cura di Elisabetta Colonese - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 07/09/2026 Aggiornato il 07/09/2026

Con l'avanzare dell'età materna aumentano le probabilità che una gravidanza sia gemellare e che i gemelli siano dizigoti, ossia si assomiglino come due normali fratelli, a differenza dei gemelli omozigoti che sono identici.

Una domanda di: Penelope
Buongiorno dottoressa, mi scusi per la domanda sciocca, ho 42 anni e sono a 6 settimane + 4 giorni, volevo chiederle se alla mia età è possibile una gravidanza gemellare. Le domando questo perché ho letto e sentito che alle over 40 può capitare una gravidanza gemellare. La ringrazio anticipatamente.

Elisabetta Colonese
Elisabetta Colonese

Gentile signora,
non solo dopo i 40 anni è possibile una gravidanza gemellare ma addirittura aumentano le probabilità che lo sia. Da una certa età in avanti, diciamo dai 35 anni, è più facile infatti che arrivino più ovociti a maturazione contemporaneamente e questa è la condizione per concepire gemelli. Stiamo parlando di gemelli dizigoti, cioè non identici ma assomiglianti come due normali fratelli, che vengono concepiti in seguito all'incontro di due ovociti con due spermatozoi diversi. I gemelli omozigoti, cioè identici (con uguale DNA), derivano invece da uno stesso ovocita che viene fecondato da un unico spermatozoo e successivamente si divide dando luogo allo sviluppo di due bambini uguali per sesso e per fattezze. L'età materna non influenza il concepimento dei gemelli identici ma solo quello dei gemelli dizigoti. Aggiungo che anche le tecniche di PMA a cui più frequentemente si ricorre dopo i 35 anni possono dare luogo a gravidanze gemellari. In generale dal dosaggio delle beta-hCG e dal loro andamento si può ipotizzare una gravidanza geemllare, tuttavia è l'ecografia che visualizza i due battiti che può dare la conferma della presenza di due embrioni. Le faccio i miei più cari auguri per la sua gravidanza.


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