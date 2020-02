Si possono usare creme con urea in gravidanza?

Una domanda di: Nina

Ho la pelle delle mani molto secca. In farmacia mi hanno dato crema con urea 5% ma non so se va bene in gravidanza. Quale crema idratante sarebbe meglio usare? Non riesco a decidermi perché ho paura possa fare male alla bimba e sto usando l’olio di mandorle. Sono di 19 settimane.





Floria Bertolini Floria Bertolini

Gentile Signora Nina,

è veramente fastidioso sentire la pelle secca e spesso la secchezza, se non corretta, può causare l’inizio di una dermatite irritativa, che a volte si complica con dolorose ragadi. Quindi idratare la cute delle mani è molto importante, perché non si inneschi una patologia da curare.

Le creme idratanti, pertanto, quando la pelle diventa secca, sono una ottima soluzione per ripristinare/integrare il film idrolipidico che si trova normalmente sopra lo strato corneo (lo strato più superficiale della pelle), che ha la funzione di impedire l’evaporazione dell’acqua cutanea e di difesa della nostra barriera (la pelle) dal mondo esterno.

I motivi della disidratazione, quando non associati a patologie dermatologiche, possono essere ambientali, come un clima molto freddo e ventoso. A volte un contributo importante alla secchezza cutanea è dato dalle nostre abitudini scorrette, come il continuo lavarsi le mani con detergenti inappropriati, l’uso di sgrassanti, di cui i detersivi sono un esempio, senza poi idratare la pelle.

L’urea è una molecola che ognuno di noi produce, quindi, signora, non si preoccupi che sia contenuta nella crema che ha acquistato per idratare le mani ed essere in gravidanza.

L’urea può essere anche prodotta sinteticamente.

Le principali proprietà dell’urea sono quella idratante e quella cheratolitica, proprietà utilizzate nell’industria cosmetica a diverse concentrazioni a seconda che si voglia utilizzare le sue proprietà idratanti o esfolianti (proprietà cheratolitica).

In particolare l’urea come idratante, trattiene le molecole d’acqua nell’epidermide fino negli strati più profondi, consentendo di mantenere la pelle idratata e morbida e agisce come umettante e lenitivo.

Le proprietà cheratolitiche (esfoliante) dell’urea sono sfruttate in creme con una concentrazione superiore al 20%, in grado di rimuovere le cellule morte, anche quelle dello strato corneo maggiormente ispessito, ridonando così vitalità e morbidezza alla pelle.

Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

