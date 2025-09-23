Si può assumere la pillola per un breve periodo (e subito dopo cercare la gravidanza)?

Una domanda di: Alessandra Ho avuto un aborto spontaneo e adesso, dopo un mese, vorrei riprendere la pillola per almeno 2-3mesi e poi riprovare ad avere un bimbo più avanti. Posso farlo anche se il mio limite posto è di pochi mesi?



Gentile signora,

tecnicamente si può fare, cioè la pillola può essere assunta anche per brevi periodi. Mi chiedo comunque se abbia davvero un'utilità fare questa scelta, che pure non è rischiosa, visto che a distanza di pochi mesi comunque deciderà di interromperla. Ma questa è solo una mia riflessione, sta a lei valutare il da farsi, basandosi sul fatto che dal punto di vista medico non ci sono preclusioni. Le consiglio comunque di confrontarsi anche con il suo curante per meglio stabilire l'opportunità della decisione. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

