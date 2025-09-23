Si può assumere la pillola per un breve periodo (e subito dopo cercare la gravidanza)?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 23/09/2025 Aggiornato il 23/09/2025

Il contraccettivo orale si può assumere anche per pochi mesi senza che questo esponga a particolari problemi.

Una domanda di: Alessandra
Ho avuto un aborto spontaneo e adesso, dopo un mese, vorrei riprendere la pillola per almeno 2-3mesi e poi riprovare ad avere un bimbo più avanti. Posso farlo anche se il mio limite posto è di pochi mesi?

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,
tecnicamente si può fare, cioè la pillola può essere assunta anche per brevi periodi. Mi chiedo comunque se abbia davvero un'utilità fare questa scelta, che pure non è rischiosa, visto che a distanza di pochi mesi comunque deciderà di interromperla. Ma questa è solo una mia riflessione, sta a lei valutare il da farsi, basandosi sul fatto che dal punto di vista medico non ci sono preclusioni. Le consiglio comunque di confrontarsi anche con il suo curante per meglio stabilire l'opportunità della decisione. Cordialmente.

