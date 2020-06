Si può fare un quarto cesareo?

Una domanda di: Vincenza

Ho 34 anni e vorrei avere un’altra gravidanza. Ho avuto in passato tre cesarei e tutti e tre con la spinale. Potrei farne un altro? Grazie.





Sara De Carolis Sara De Carolis

Gentile Signora,

non c’è un limite massimo di tagli cesarei e lei è ancora molto giovane. Le hanno segnalato qualcosa all’ultimo taglio cesareo? Aderenze, utero troppo assottigliato in sede di pregressa cicatrice?

Se non ha ricevuto raccomandazioni in merito, può affrontare la gravidanza.

Sempre utile, comunque, un consulto preconcezionale al fine di assumere acido folico, fare il pap-test e concordare con lo specialista l’assistenza successiva. L’acido folico va assunto a partire dal momento in cui si cerca la gravidanza almeno fino al termine del primo trimestre, la dose è di 1 compressa da 400 microgrammi al giorno, salvo diversa indicazione del ginecologo curante.

Cari auguri!

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto