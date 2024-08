Si può avviare una gravidanza a un mese da un’IVG?

Una domanda di: Marianna

Il 16 luglio ho fatto un aborto farmacologico ma che non ha funzionato perché il feto era ancora attaccato, il 17 luglio mi hanno fatto il raschiamento e dopo una settimana dalla fine delle perdite di sangue ho fatto il controllo è andava tutto bene e mi hanno detto che per un altro controllo dovevo aspettare il primo ciclo mestruale vero e proprio ma ancora niente, ho avuto rapporti e lui non ha praticato il coito interrotto senza che io lo sapessi. L’ho scoperto una settimana dopo: volevo sapere se potrei essere rimasta incinta oppure quanto tempo ci vuole per far sì che mi torni il ciclo mestruale. Ho l’ansia.





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, di solito si esegue un test di gravidanza circa 20 giorn dopo il raschiamento, seguito da una visita con ecografia ginecologica effettuata dallo specialista di fiducia. In merito al rapporto vale la stessa sequenza che si applica di solito, a prescindere dal fatto che vi sia stato un precedente aborto indotto: test di gravidanza a circa 15 giorni dal rapporto non protetto, allo scopo di scoprire se il concepimento è avvenuto o no. Per finire, di solito la mestruazione arriva circa un mese dopo il raschiamento. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Leggi anche: