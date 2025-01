Si può avviare una gravidanza dopo un unico rapporto non protetto?

Una domanda di: Patricia

Ho 36 anni. Ultime mestruazioni il 22/12 e durano 4 giorni. Ho avuto rapporti non protetti il 1/01/25 non sono sicura se corrispondono ai

miei giorni fertili. Il fatto sta che mi è venuto dolore forte al basso ventre, senzazione di nausea e mi è ritornata la candida sto usando

ovuli meclon da ieri. Un po’ meglio ma il dolore al ventre continua: potrei essere incinta?



Gentile signora,

una donna in età fertile che ha rapporti sessuali non protetti sicuramente può essere incinta ma per saperlo occorre fare il test: io potrei solo

tirare a indovinare sia dicendole sì sia dicendole no e non credo sia questo che lei desidera. Direi che ora la sua attenzione deve concentrarsi sulla

cura della Candida perché è un’infezione che dà luogo a sintomi molto fastidiosi che in gravidanza potrebbero peggiorare. Le consiglio oltre

all’uso degli ovuli anche di assumere probiotici per via orale (latto bacilli). Le ricordo anche che i gel a base di aloe vera contrastano il prurito e il bruciore vaginale. Le raccomando di seguire un’igiene intima puntuale e corretta, utilizzando detergenti specificatamente destinati allo scopo. Anche l’alimentazione è importantissima ai fini della guarigione (e in prevenzione): deve essere equilibrata e, possibilmente, senza assunzione di zucchero semplice (torte, biscotti, pasticcini, gelati e così via).

Cordialmente.



