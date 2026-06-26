Si può cantare in un gruppo in gravidanza?

Una domanda di: Francesca
Buon pomeriggio dottoressa
La contatto per chiederle un consiglio. Canto in un gruppo (facciamo musica rock/pop) e sono alla 14^ settimana di gravidanza. Avevo smesso per problemi di mancato accollamento. Adesso vorremmo riprendere in sala prove per una serata a luglio. La mia ginecologa non ha dato un parere a favore o contrario, ha solo detto: tu prova. Ora, volevo capire se il rumore un po’ più forte può nuocere in qualche modo, oppure se in modo sporadico sono ammesse le prove in sala.
Grazie. Un caro saluto.
Anna Maria Marconi
Gentile signora,
non vedo perché cantare dovrebbe essere nocivo. Il bambino o la bambina "in viaggio" ascolterà e spero gradirà la musica della sua mamma. Non saprei come intendere il "tu prova" della collega: forse voleva dire di stare a vedere se cantare le dà in qualche modo disturbo? L'ideale sarebbe stato che avesse approfondito il parere chiedendo direttamente a lei. In ogni caso, ripeto, a mio avviso nessuna preclusione. Tanti cari auguri per un buon proseguimento della gravidanza.
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