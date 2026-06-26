Si può cantare in un gruppo in gravidanza?

Una domanda di: Francesca

Buon pomeriggio dottoressa

La contatto per chiederle un consiglio. Canto in un gruppo (facciamo musica rock/pop) e sono alla 14^ settimana di gravidanza. Avevo smesso per problemi di mancato accollamento. Adesso vorremmo riprendere in sala prove per una serata a luglio. La mia ginecologa non ha dato un parere a favore o contrario, ha solo detto: tu prova. Ora, volevo capire se il rumore un po’ più forte può nuocere in qualche modo, oppure se in modo sporadico sono ammesse le prove in sala.

Grazie. Un caro saluto.

