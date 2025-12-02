Si può cercare una gravidanza durante una cura con antibiotici?

Una domanda di: Maria Salve, ho avuto un intervento per estrazione del dente del giudizio, e il dottore mi ha prescritto l’amoxicillina per una settimana, a causa di un'infezione al dente, sono alla terza settimana di antibiotico. Io e mio marito volevamo già prima dell’intervento provare ad avere il nostro primo figlio. Possiamo provare o conviene aspettare, la cura antibiotica dovrebbe finire fra due giorni. Se dovessimo aspettare, quanto tempo sarebbe consigliato aspettare?



Gentile Maria,

se si sta curando con un antibiotico significa che ha un'infezione in atto come lei in effetti ha. Di conseguenza è meglio attendere di concepire quando si è in perfetta salute. Le raccomando di assumere l'acido folico fin da ora: una compressa da 400 microgrammi al giorno per tutto il periodo preconcezionale e almeno fino al termine del primo trimestre. Serve per la prevenzione della spina bifida nel bambino. Tenga comunque presente che non è detto che la gravidanza si avvierà appena inizierete a cercarla: non so quanti anni ha, comunque ci potrebbero volere alcuni mesi prima di iniziarla, anche se ovviamente le auguro che il suo desiderio di maternità si realizza in fretta. Cordialmente.





