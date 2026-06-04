Si può cominciare lo svezzamento a quattro mesi?

Una domanda di: Gabry Salve la mia pediatra vuole fare lo svezzamento a 4 mesi perché vede che il latte lo rigurgita e in un mese ha preso solo 300g. Mio figlio appena nato pesava 3930 kg e ora pesa 6700 kg. Mi ha consigliato di iniziare con l’omoginizzato alla frutto e po coni la crema di riso con il brodo: non so come comportarmi perché ho chiesto consigli e mi hanno detto che si inizia a 5 mesi, come posso fare?



Stefano Geraci Stefano Geraci

Cara mamma Gabry,

premetto che nessun pediatra da remoto può sostituirsi al pediatra di libera scelta che ben conosce i suoi piccoli pazienti e quindi dà indicazioni con piena cognizione di causa. Detto questo, io posso dirle in generale che le linee guida suggeriscono di iniziare lo svezzamento a sei mesi di vita (e non a cinque come lei scrive). Personalmente ritengo che per iniziare l'introduzione dei primi alimenti diversi dal latte sia opportuno avvicinarsi il più possibile a quest'epoca, quindi sempre per quanto mi riguarda, non considero opportuno svezzare un bambino a 4 mesi di vita. In casi selezionati, quando lo ritengo necessario, cerco comunque di far arrivare il lattante almeno a cinque mesi e mezzo. Ripeto: questa è la mia posione, supportata ovviamente dal consenso della comunità scientifica pediatrica. Con cordialità.



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