Si può concepire al di fuori dei giorni fertili?

Salve, domenica 2 agosto ho avuto un rapporto non protetto e venerdi 7 agosto mi torneranno le mestruazioni, quindi non ero nel mio periodo fertile. Ho quasi 43 anni e una bassa riserva ovarica, però qualche anno fa avevo un altro partner con spermatozoi pochi e lenti, ora invece lui è più giovane di me e sicuramente anche i suoi spermatozoi sono migliori. C’è qualche possibilità di rimanere incinta? Grazie.



il rischio (o la possibilità) di dare inizio a una gravidanza fuori dal periodo fertile è pari a zero ed è totalmente indipendente dalle capacità fecondante del suo partner, dall’efficacia degli spermatozoi. Generalmente in un ciclo ovarico regolare normale con il picco ovulatorio intorno al 13º 14º giorno un rapporto in 5/7 giornata difficilmente può determinare una fecondazione. Per quanto riguarda le probabilità di rimanere incinta, come lei saprà, non sono molte a 43 anni, tuttavia non ve ne può essere neppure una se non si hanno rapporti sessuali completi nel periodo ovulatorio. Con cordalità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

