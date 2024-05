Si può concepire con un solo ovaio e una sola tuba controlaterale?

Una domanda di: Giada

Io ho avuto figli però da 2 anni desidero il terzo che non arriva. Ho fatto delle visite e risulta la tuba di sinistra morta da salpingite.

A 18 anni ho tolto un ovaio destro per un bordeline. Volevo chiederle potrò ancora avere un figlio? So che c’è chi non può averli ma questa cosa mi

tormenta finché non mi metto l’anima in pace grazie se mi risponde!



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, la sua domanda mi intriga molto e mi affretto a risponderle. Lei ha tolto l’ovaio destro e ha la tuba sinistra occlusa.

Questo significa che le restano a disposizione l’ovaio sinistro e la tuba destra, che speriamo ancora pervia ossia aperta al passaggio dell’ovulo e degli spermatozoi (la fecondazione dell’ovulo avviene proprio nella tuba e solo una settimana più tardi l’embrione appena formato si impianterà nell’utero)

Se la tuba destra è rimasta non soltanto aperta ma anche libera da aderenze con gli organi circostanti, allora è possibile che durante l’ovulazione dell’ovaio sinistro, la tuba destra si muova dalla sua sede solita e si allunghi per così dire a captare l’ovocita in espulsione dall’ovaio controlaterale.

Non mi ha raccontato quanti anni lei abbia, comunque credo utile nel suo caso approfondire la conoscenza dei metodi naturali di regolazione della fertilità.

Ad oggi sono riconosciuti come validi sia il metodo dell’ovulazione Billings che il metodo sintotermico nelle due varianti Camen o Roetzer.

Si possono incontrare personalmente le insegnanti qualificate di questi metodi, per imparare le rispettive regole di utilizzo (l’insegnamento solitamente è gratuito): si tratta di alcuni incontri individuali (aperti alla coppia, naturalmente), con eventualmente la possibilità di effettuarli online.

L’aspetto unico di questi metodi, sta nel loro essere “double face”: possono infatti essere utilizzati sia per evitare che per ricercare la gravidanza a seconda delle intenzioni della coppia, senza effetti collaterali di nessun tipo sul rapporto sessuale e sulla vostra salute…niente male, no?

Spero di averle risposto e di risentirla presto con buone nuove, cordialmente.

