Si può concepire con un solo rapporto?

Una domanda di: Giusy

Mi sono venute le mestruazioni il 15 ottobre, ed ho avuto rapporto completo il tra il 30 e il 31 ottobre.

È possibile una gravidanza ?





Gentile signora, se lei è in età fertile e il rapporto è avvenuto nel periodo fertile e non ci sono problemi di infertilità nel suo partner può certamente essere rimasta incinta. Basta infatti un unico rapporto sessuale (e un solo spermatozoo!) per concepire un bambino, se questo si svolge appunto nel periodo fertile, che comprende il giorno dell’ovulazione e i cinque giorni che lo precedono. Individuarlo è possibile grazie alla comparsa del muco fertile, chiaro, trasparente, elastico, che viene prodotto per favorire l’ingresso e la risalita degli spermatozoi nelle tube e, allo stesso tempo, mantenerli forti e vitali. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

