Si può concepire nei giorni delle mestruazioni?

Una domanda di: Marialuisa

Vorrei sapere se, con ciclo di 27/28 giorni, si può rimanere incinta al

terzo giorno di mestruazione. Specifico che non è stata una cosa voluta, ma

capitata, visto che l’ultima bimba ha solo 1 anno.

Grazie mille.



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile signora,

è estremamente improbabile che il terzo giorno di un ciclo mestruale che, di norma, dura 27-28 giorni, sia un giorno fertile. Potrebbe esserlo in un ciclo di 22-23 giorni, con ovulazione all’ottavo-nono giorno e inizio del periodo fertile 5 giorni prima. Nulla però è impossibile, tant’è che noi ginecologi mettiamo in guardia dal confidare che i giorni del flusso mestruale siano “sicuri”, cioè consentano di avere rapporti sessuali non protetti con la garanzia che non portino a una gravidanza. Posto tutto questo poiché appunto l’eventualità, come già detto, è possibile, ma molto poco probabile attenderei la prossima mestruazione serenamente. Nel frattempo potrà verificare la comparsa del muco fertile verso il nono giorno (da contare partendo dalla data di inizio dell’ultima mestruazione): il muco fertile esprime l’imminenza dell’ovulazione e la sua presenza potrà rassicurarla sul fatto che non sia avvenuta durante la mestruazione o nei giorni appena successivi al suo termine. Se poi dovesse esserci un ritardo potrà fare il test di gravidanza, ma non credo che sarà necessario. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto