Si può concepire nel giorno in cui arrivano le mestruazioni?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 04/11/2026 Aggiornato il 04/11/2026

L'eventualità di dare inizio a una gravidanza con il flusso mestruale è remotissima ma non si può escludere con matematica sicurezza.

Una domanda di: Marilena
Vorrei un’informazione. Domenica ho avuto un rapporto non protetto con il mio ragazzo. La stessa domenica mattina ho avuto l'inizio del ciclo mestruale. Ci potrebbe essere un eventuale gravidanza? Devo prendere qualcosa?


Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentile Marilena,
lei nell'oggetto della sua email ha scritto "probabile gravidanza". Su questo punto devo tranquillizzarla: se l'unico suo rapporto è quello che mi ha riferito no, non è probabile che lei abbia avviato una gravidanza. Tuttavia, devo dirle che, anche se è un'eventualità remota che sia iniziata in seguito a quanto ha raccontato, non si può escludere con sicurezza matematica. Quindi, se le prossime mestruazioni non dovessero arrivare faccia il test. Cari saluti.

Si può concepire nel giorno in cui arrivano le mestruazioni?

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